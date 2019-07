Football : Oualid El Hajjam signe à Troyes après 8 ans passés à l'Amiens SC

(OFFICIEL) L’#ESTAC et l’@AmiensSC ont trouvé un accord pour le transfert de Oualid El Hajjam (28 ans, 1m81, 73kg). Le latéral droit s’engage à Troyes pour les 3 prochaines saisons. ➡️ https://t.co/llijjI5Ufg pic.twitter.com/mkr15om2s9 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 5 juillet 2019

🚨 [ALERTE MERCATO]

Oualid El Hajjam, défenseur de l'Amiens SC depuis 2011, rejoint officiellement l'@estac_officiel.

Un très grand merci à Oualid pour son dévouement au quotidien durant son passage en Picardie, où sa combativité a toujours illustré les valeurs de l'Amiens SC ! pic.twitter.com/2fmlCGvHcg — Amiens SC (@AmiensSC) 8 juillet 2019



Une séparation douloureuse

Arrivé en 2011, Oualid El Hajjam quitte l'Amiens SC après 8 années de bons et loyaux services. Le latéral droit franco-marocain s'est officiellement engagé avec l'ESTAC Troyes pour les trois prochaines saisons (juin 2022). L'information annoncée par l'ESTAC le 5 juillet a été confirmée par l'ASC via ses réseaux sociaux ce lundi 8 juillet.Le départ du défenseur qui compte deux sélections avec les Lions de l'Atlas ne s'est pourtant pas déroulé dans les meilleures conditions. Depuis quelque temps, Oualid El Hajjam avait explicitement exprimé à ses dirigeants son souhait de rejoindre le club de Ligue 2."J’ai tout connu, les années en National, les merveilleuses montées en Ligue 2 et Ligue 1. Maintenant, je suis un peu devenu un vieux meuble à Amiens [...] On donne beaucoup plus d’importance aux nouveaux joueurs donc ça serait bien pour moi d’aller dans un nouveau projet", s'était-il offusqué au micro de RMC Sport le 2 juillet dernier . "Je ne comprends pas forcément leur choix de me retenir avec tout ce que j’ai fait pour ce club. Surtout, qu’ils ne comptent pas sur moi la saison prochaine.""Troyes est un club de Ligue 2, qui n’a pas un énorme budget mais qui fait un effort sur mon salaire [...] La logique, ce serait de me laisser partir", avait-il rajouté.Après des dialogues houleux qui portaient essentiellement sur l'indemnité de transfert (il restait une année de contrat au joueur). Oualid El Hajjam a donc finalement obtenu gain de cause. De son côté, l'ASC a tenu à lui adresser "un grand merci" pour "son dévouement au quotidien durant son passage en Picardie, où sa combativité a toujours illustré les valeurs de l'Amiens SC".