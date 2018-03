Samedi, les supporters de West Ham ont envahi le terrain (presque) comme ceux du LOSC...

Mark Noble jéte au sol un des supporters de West Ham

West Ham Fan Enters The Pitch, Mark Noble Throws Him To The Floor

In this weeks episode of West Ham united, West Ham 0-3 Burnley pic.twitter.com/baR9gIJyXM — Harvey (@HarveyVoller) 10 mars 2018

Résultats catastrophiques, propriétaires accusés de n'être que des investisseurs, les symptômes du club de West Ham, semblent les mêmes que ceux du. Et pour les supporters, le remède identique : descendre sur le terrain. Autre coïncidence, ils ont choisis le même soir pour le faire.Après un premier but de l'équipe adverse(qui les a finalement vaincu 0 buts à 3),Et c'est un défenseur qui les a sorti.Au deuxième but de leurs adversaires, ce sont des centaines des fans qui assaillent le box des dirigeants réclamant le départ des propriétaires.David Sullivan et David Gold, copropriétaires de West Ham, ont été escortés de leurs sièges à la 84e minute, suscitant "des railleries moqueuses de la part des manifestants bouillonnants", relate The Guardian. "West Ham United a immédiatement lancé une enquête complète et approfondie sur les incidents qui ont entaché la seconde moitié du match et sont déterminés à prendre des", a déclaré le club dans un communiqué.Néanmoins, la presse anglaise, pourtant focalisée sur des incidents au stade de West Ham écrit alors qu'à Lille, "c'est un autre niveau".