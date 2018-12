“Les Français c'est des racistes” : une photo prise à Calais et massivement partagée sur Facebook est en fait un montage

"On les aide mais on est raciste ?", demande le post. Mais l'image a été manipulée. Sur ce cliché illustrant un article de @lavoixdunord, on retrouve exactement les mêmes personnes, dans les mêmes positions, et le slogan est: "liberté de circuler" et de s'installer" 2/4 pic.twitter.com/NjVdlBJQ65 — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) 17 décembre 2018

Autre indice de taille : le photomontage a été bâclé, et l'on peut encore apercevoir un morceau du mot "liberté", sous le bras droit d'un manifestant 3/4 pic.twitter.com/IavSEenpWO — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) 17 décembre 2018

CALAIS : LA MANIFESTATION DU 23 JANVIER 2016

"Les Français, c'est des racistes". C'est le slogan qui apparait sur une photo publiée le 12 décembre dernier sur Facebook. Une photo massivement partagée : plus de 10 000 partages. 10 000 partages d'une photo manipulée, retouchée et accompagnée d'une photo de file d'attente devant une CAF.L'AFP a révélé cette "fake-news" dans plusieurs tweets : "On les aide mais on est raciste ?", demande le post. Mais l'image a été manipulée. Sur ce cliché illustrant un article de @lavoixdunord, on retrouve exactement les mêmes personnes, dans les mêmes positions, et le slogan est: "liberté de circuler" et de s'installer" ​​​​​​. Le slogan originel a été effacé et remplacé par un autre grâce à un logiciel de retouche photographique.L'AFP montre aussi que. Sous un bras d'un manifestant, l'ancien slogan apparait.Le cliché original a été pris à Calais en janvier 2016 lors d'une manifestation de migrants. Le slogan écrit sur la banderole jaune est. Pour prouver encore plus la manipulation, l'AFP indique que l'on peut voir la banderole sur une vidéo de l'agence Taranis News, tournée à Calais le 23 janvier 2016.