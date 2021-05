"Six mois qu’ils attendent d’être vaccinés" : le vaccinodrome de Douai déjà ouvert à tous les plus de 18 ans

Salle Gayant Expo à Douai ce matin : une longue file d’attente se forme une heure avant l’ouverture. Le centre de vaccination a reçu 15 000 doses cette semaine, une quantité telle que la direction a décidé d’ouvrir, dès ce week-end, des créneaux supplémentaires pour tous les adultes.

"Ça fait six mois qu'ils attendent d'être vaccinés"

Une proposition inédite dans la région qui a trouvé preneurs. Des Nordistes qui avaient hâte de se faire vacciner. Comme cette jeune Lilloise qui n’a pas hésité à faire le trajet jusqu’à Douai pour ne pas rater cette opportunité. "Je viens de Lille jusqu’à Douai pour me faire vacciner, explique-t-elle, parce que les centres à côté de chez moi font pas encore cette ouverture à tout le monde." Ou cette jeune marin de 24 ans : "je pensais que je devrais attendre à partir du 8 et que ça allait être un peu galère, bah là comme c’est ouvert à tout le monde, c’est bien de pouvoir le faire."

"Les gens, ça fait six mois qu’ils attendent d’être vaccinés", explique Saliha Grévin, cheffe du centre de vaccination Gayant Expo. "Nous, on l’a bien senti. Ça a coïncidé avec le nombre de doses qui augmentent, très fortement. Au moment où l’ensemble de la population fragile est quasiment vaccinée."

Un outil pour faciliter la prise de rendez-vous

Tous les plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour demain et les jours qui suivent. Préférez le site Vitemadose, onglet chronodose pour connaître les centres les plus près de chez de vous qui proposent des doses restantes.

Vite Ma Dose annonce⚡️Chronodoses ⚡️ !

Cette fonctionnalité permet aux + 18 ans de trouver un rendez-vous de vaccination pour le jour même ou le lendemain facilement, sur l’ensemble des plateformes de réservation. 🔥 Disponible sur https://t.co/EgjZ488Yl2 @ViteMaDose_off pic.twitter.com/wsa3gXqq8F — GRZ (@GuillaumeRozier) May 11, 2021

Guillaume Rozier le créateur du site Vitemadose et Covidtracker a déclaré ce week-end qu’une fonctionnalité supplémentaire bien utile allait être rajoutée dans les jours qui viennent. Il vous suffira de laisser votre numéro de téléphone pour recevoir des notifications du site quand des créneaux de vaccination s'ouvriront près de chez vous. En attendant, vous devrez aller jeter un coup d’œil de temps en temps sur le site, les propositions se renouvellent rapidement au cours de la journée.