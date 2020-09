France 3 Nord Pas-de-Calais : un dégât des eaux empêche la diffusion du journal régional ce mercredi midi

La régie de France 3 Nord Pas-de-Calais à l'arrêt ce mercredi • © Alice Rougerie

Pas de JT ce mercredi à 12h sur France 3 Nord Pas-de-Calais. Le siège de la chaîne régionale a subi un dégât des eaux important dans la nuit de mardi à mercredi. C'est une canalisation d'eau du circuit de climatisation qui a cédé. La fuite a touché les installations techniques, notamment le Nodal, centre névralgique de la télé qui permet la diffusion quotidienne des journaux et programmes.La panne est en cours de réparation. Mais le retour à la normale va prendre plusieurs heures. C'est le journal national élaboré par France 3 Sat qui sera diffusé à 12h. Ce mercredi soir, on ne sait pas encore s'il y aura un journal à 19h.Les journalistes de la rédaction sont néanmoins sur le terrain toute la journée pour couvrir l'actualité du Nord et du Pas-de-Calais. Leurs reportages seront diffusés sur notre site internet.