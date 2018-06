France-Argentine : où peut-on regarder le match sur écran géant dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Zénith de Lille Lille derrière les Bleus Il reste encore des places pour venir supporter notre équipe au Zénith dans une ambiance de folie!!! Entrée gratuite sur inscription pour retransmission en live sur écran...

Ville de Dunkerque TOUS PLACE JEAN BART ⚽ France - Danemark, ça commence bientôt !



France-Argentine / Carte des écrans géants : aidez-nous à la compléter !

Coupe du Monde : où regarder France-Argentine sur un écran géant ?

L'ambiance "Coupe du monde" va-t-elle décoller à l'occasion des huitièmes de finale ? L'affiche est en tout cas alléchante. France-Argentine. Un match que beaucoup aimeraient regarder en groupe (ce samedi 30 juin 2018 à 16 h). Mais cette année, les mesures de sécurité ont dissuadé de nombreuses communes de diffuser les matchs sur écran géant.A l'occasion des huitièmes de finale,entre quand même dans la fête mais dans un lieu fermé et sécurisé : le Zénith. L’entrée est gratuite, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés. Attention, il fallait réserver !on pourra aussi voir le match en direct mais en plein air cette fois. Depuis le début de la compétition, un écran géant est installé sur la place Jean Bart.Dans d'autres communes plus petites, des retransmissions sont aussi prévues, souvent dans des salles municipales. En voici une carte non exhaustive. Si vous organisez un événement public ou si vous connaissez une commune qui prévoit une fête avec écran géant pour ce France-Argentine, n'hésitez pas à envoyer un mail à france3nordpasdecalais@gmail.com