La France bat la Belgique (1-0) et file en finale

#CM2018 #FRABEL

Quel coup de boule tout de même d'Umtiti sur son but, magnifique... et ça fait 1-0 pour les Bleus !!

Regardez ► https://t.co/Z5HCwNkoja pic.twitter.com/NH1GvFbn0M — Téléfoot (@telefoot_TF1) 10 juillet 2018

Note prise par le président Macron pendant le match:

Prévoir en france une statue de lloris #FRABEL — Julien Courbet (@courbet_julien) 10 juillet 2018

Un match intense, tendu et à l'arrivée. Une courte victoire grâce à une tête d'. 51ème minute : sur un corner, le défenseur central lyonnais a pris le meilleur sur Marouane Fellaini et propulsé le ballon au fond des filets !Une victoire que la France doit aussi à l'extraordinaire d'Hugo Lloris, auteur de deux grands arrêts sur. Encore une fois, le gardien de l'équipe de France a répondu présent !Les Belges ont pressé jusqu'au bout, avec Hazard, Mertens ou Lukaku. Mais les Français ont réussi à tenir, gâchant même quelques occasions de marquer un 2ème but en fin de match.. Ce sera face à l'Angleterre ou la Croatie dimanche.