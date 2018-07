France-Belgique : pourquoi le Nord Pas-de-Calais va être (un peu) divisé devant la demi-finale

France-Belgique : à Warneton, sur la frontière belge, les coeurs balancent

L’’ancien résident en Belgique que je suis rêve de faire l’aller retour à pied (20 mètres) mardi prochain entre la Rue de Lille à #Halluin et Rijselstraat à #Menen et de regarder en alternance le match #FRABE commenté dans les 2 langues. Francais - Vlaams.

Hélas je vis à L.A. — ramzy malouki (@ramzymalouki) 6 juillet 2018

Pendant ce temps-là, à Malo-les-Bains, à J-2 de #FRABEL , ce joueur de cornemuse belge traverse la frontière par la plage au son... de l’hymne du #LOSC #AmazingGrace #AllezLilleOSC pic.twitter.com/JJyfae3sfc — LOSC (@losclive) 8 juillet 2018



Hazard !

Kylian, Thorgan et Eden Hazard avec un maillot Zidane de l'équipe de France lorsqu'ils étaient enfants :-)#FRABEL pic.twitter.com/MQU8jT2V2a — Xavi McBeal (@XaviMcBeal) 6 juillet 2018

Des chiffres pour bien comprendre les liens forts entre le Nord Pas-de-Calais et la Belgique 77 communes du Nord ont une frontière avec la Belgique

La frontière telle qu'elle existe aujourd'hui n'existe que depuis 1839

Environ 25 000 Nordistes travaillent en Belgique, 10 000 Belges travaillent dans le Nord Pas-de-Calais

Environ 45% des Français vivant en zone frontalière fréquentent régulièrement les magasins belges et 59% des frontaliers belges fréquentent les magasins français.

26% des exportations du Nord Pas-de-Calais se font vers la Belgique (er au classement des exportations nordistes). Et la Belgique, qui absorbe 27 % des exportations de la région tient son rang de 1er client du Nord-Pas-de-Calais

120 000 Français vivent en Belgique

Que l'on s'entende bien, les Nordistes sont Français et la grande majorité souhaite fortement la victoire des Bleus ce mardi soir. Mais France-Belgique, l'affiche de la demi-finale divise parfois leur coeur, au moins en partie. Habiter près de la frontière crée des liens forts.De nombreux Nordistes ont le coeur qui penchent naturellement vers ce petit pays voisin. La Belgique, c'est la balade du dimanche, la côte où les magasins sont toujours ouverts, les villages frontaliers où on va acheter son essence ou ses cigarettes... Les briques, la bière, les frites, le français évidemment (en Wallonie et à Bruxelles), la convivialité légendaire, le plat pays...Soutenir les Diables rouges dans les grandes compétitions internationales est presque naturel dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cela était d'ailleurs arrivé quand la France avait été sortie quelques jours avant la Belgique . AlorsDepuis quelques heures, les messages en ce sens sont très nombreux sur les réseaux sociaux.(environ 20000 Français en Belgique)... Le nombre de personnes qui vont vivre une situation particulière ce mardi soir et qui vont pouvoir se réjouir quelque soit le score final sont très nombreuses. A l'image d'un, né à Armentières, qui a fait ses études à Tournai et tourné un film sur la frontière ("Rien à déclarer")...Et puis sur le plan footballistique, il y a le cas. Le plus nordiste des Belges. Arrivé en 2005 à 14 ans au LOSC, Eden Hazard a fini sa formation dans le Nord et y a joué jusqu'en 2012. Cela reste son club de coeur. Et sans doute le meilleur joueur lillois de ces 50 dernières années.Un mythe, devenu leader des Diables rouges, qui a permis aude gagner un doublé titre-championnat en 2011. Son transfert à Chelsea reste le plus gros de l'histoire lilloise : environ 40 millions d'euros. "Si je dois revenir en France, je reviendrai à Lille", disait-il la saison dernière pour confirmer son fort attachement au LOSC.Son frère, est lui aussi, un Belge du Nord. Remplaçant des Diables rouges pendant cette Coupe du monde, le frère d'Eden a joué à Lens entre 2007 et 2012.A noter enfin que le duel franco-belge semble être à la mode. L'hiver dernier, en finale de Coupe Davis , au Stade Pierre-Mauroy de Lille-Villeneuve d'Ascq, la France avait battu la Belgique...​​​​​​​