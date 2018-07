France-Belgique : la ville de Tournai, fair-play, décide d'afficher les drapeaux des deux pays

Fair-play ?

En haut du beffroi de, on peut observer une ribambelle de de drapeaux depuis ce lundi matin. Des drapeaux belges mais aussi... français ! La plus française des villes belges a décidé de la jouer fair-play à la veille de la demi-finale, "derby entre voisins", de la Coupe du monde."Cette action témoigne de l’esprit de fair-play qu’affichent les deux pays voisins la veille du match de la demi finale de Coupe du Monde", explique à Notélé le bougmestre ff Paul-Olivier Delannois Sur la page Facebook de la chaîne locale , l'initiative divise : "Et en France, ils vont mettre des drapeaux belges sur leurs monuments? Je n'y crois pas! Notre beffroi est belge peu importe l'amitié et l'histoire", écrit Anne-Laure. "Le drapeau français n a rien à y faire....on est en Belgique.point à la ligne !", renchérit Pascal."Tournai est à la frontière, les amitiés et collaborations franco-belges sont légion ! Alors pourquoi pas ! Certains râleront de voir un drapeau français quand eux, en bons belges, ne l'affichent parfois pas un 21 juillet !!! Ce n'est que du foot, que diable (rouge) ! Pas une guerre ! Et puis, on "existe" vraiment que depuis 1830 ... on va pas faire un fromage (belge) de tout ça ;)", leur répond Taty."Ça s'appelle le fair-play ! Trop de supporters –dans chaque camp– oublient ce que c'est de nos jours…", conclut Pascal.