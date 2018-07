La France championne du monde : la fête partout dans le Nord et le Pas-de-Calais

Au Zénith de Lille



Gare saint-sauveur à Lille

Ambiance devant l'écran géant de Saint-Sauveur

© M.S

Victoire des Bleus, les supporters sont survoltés, certains pleurent !! On est les champions !!! #FRACRO #Lille @F3nord pic.twitter.com/rD8HNOWVF4 — Maëlys Septembre (@MaelysSeptembre) 15 juillet 2018

Direct de Maëlys Septembre depuis Lille

Grand Place à Lille





Dans un bar de Lille

A Arras

Lens à la fête pic.twitter.com/NMGlFwPN6o — Emmanuel Crepelle (@ecrepelle) 15 juillet 2018



A Lens

Ambiance dans la fan-zone de Lens

Direct de la fan-zone de Lens

Ambiance de folie sous le pont Césarine à #lens pic.twitter.com/eR3ZJupuCi — Emmanuel Crepelle (@ecrepelle) July 15, 2018



A Oignies



Boulogne-sur-mer



Valenciennes

Valenciennes après la victoire des Bleus

Vidéo de B. Théry

Hazebrouck



La France est championne du monde pour la 2ème fois de son histoire ! Le stade Damette à #Hazebrouck est en ébullition #CDM2018 #FRACRO @indicflandres pic.twitter.com/6nLGM5AT4w — Stephanie Theeten (@stephtheeten) 15 juillet 2018



Dunkerque

Béthune

La deuxième étoile bientôt à la maison ? On l’espère ! 4ème but de notre @equipedefrance ! Une équipe au top qui déjoue les pronostiques ! Ne laissons pas retomber la pression ! Ambiance de folie sur la Grand’Place @VilleBethunea href="https://twitter.com/hashtag/FiersdEtreBleus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FiersdEtreBleus pic.twitter.com/AMV9hEKhDg — Pierre-Emmanuel Gibson (@pe_gibson) 15 juillet 2018

Le Nord et Jeumont ont un nouveau champion du monde! @BenPavard28 attendu en héros prochainement. @RTLFrance #Hdf pic.twitter.com/PN5fkymp60 — Antson Franck (@FAntson) 15 juillet 2018

Un mariage sur la Grand'Place de #Roubaix ?! Ou alors UNE VICTOIRE EN COUPE DU MONDE POUR LA FRANCE #CM2018 #FRACRO pic.twitter.com/5v0mvN4cwE — Ville de Roubaix (@roubaix) 15 juillet 2018

Après un match sous tension, plein d'émotion et de buts (4-2 !), la France remporte sa deuxième Coupe du monde. 20 ans après la première, les Nordistes ont laissé exploser leur joie face à cette victoire.: ils sont nombreux à être sortis dans les rues pour partager leur joie. Beaucoup convergent vers les grandes places des différentes communes de la région.Le parcours ne fut pas forcément facile, mais la France a réussi l'exploit et cela sonne le début d'une fête, qui va durer jusque tard dans la nuit, dans les communes du Nord et du Pas-de-Calais. Un moment mémorable...