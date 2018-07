France-Croatie. Dany Boon au bord du terrain à Moscou : “3-0 comme en 98 !”

@DanyBoon en supporter des bleus à Moscou au bord du terrain. Allez les bleus pic.twitter.com/egPlsagQSY — Philippe Jock (@PhilippeJock) 15 juillet 2018

est en Russie pour assister à la finale. Il a même eu le privilège de pouvoir être quelques minutes sur le bord de la pelouse à quelques mètres des Bleus à l'échauffement. "C'est incroyable de vivre un moment comme ça. Je n'en reviens pas...", a-t-il expliqué en direct sur TF1.L'acteur-réalisateur nordiste est même ambianceur au stade. on l'a vu faire le tour du stade à la rencontre des supporters. Dany Boon était déjà présent dans les tribunes pour la demi-finale . Il enchaîne donc les aller-retours France-Russie ces derniers jours. De nombreuses personnalités accompagnent à Moscou le président Emmanuel Macron et son épouse : Nagui, Nicolas Sarkozy, Vianney ou encore Patrick Bruel....Tous invités par la FFF.Son pronostic pour cette finale de la coupe du monde : "3-0 comme en 98 !". On en reparle après le match...