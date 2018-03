France Loisirs veut se séparer d'un quart de ses employés

9 dans le Nord (Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, Armentières, Douai, Cambrai, Valenciennes, Maubeuge)

(Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, Armentières, Douai, Cambrai, Valenciennes, Maubeuge) 4 dans le Pas-de-Calais (Arras, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer, Béthune

(Arras, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer, Béthune 2 dans la Somme (Amiens, Abbeville)

(Amiens, Abbeville) 3 dans l'Oise (Beauvais, Compiègne, Creil)

(Beauvais, Compiègne, Creil) 2 dans l'Aisne (Saint-Quentin, Soissons)

Redressement judiciaire

Baisse du chiffre d'affaires

Le club de livres France Loisirs, affecté par un secteur de l'édition en difficulté,dans le cadre d'una annoncé vendredi son patron Adrian Diaconu à l'AFP."C'est une mesure d'urgence nécessaire pour trouver une solution de sortie de crise", a déclaré M. Diaconu, très ému, indiquant que "toutes les solutions ont été recherchées avant d'arriver" à ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).France Loisirs compte 20 enseignes dans les Hauts-de-France :La société, filiale du groupe Actissia, a étéà sa demande par le tribunal de commerce de Paris, compte tenu de l'impossibilité de lever les fonds nécessaires "à l'achèvement de sa transformation".Le tribunal de commerce de Paris lui a alors octroyé une période d'observation de six mois, afin de poursuivre la recherche de partenaires ou de financements."Aucun partenaire n'a été identifié depuis le début de la procédure. Mais depuis trois semaines nous avons identifié un éventuel partenaire qui exerce dans les domaines de l'internet, des arts et des médias", a encore expliqué M. Diaconu, PDG d'Actissia.Le groupe,, propose notamment à ses adhérents une sélection de livres à des prix réduits. Mais depuis quelques années,, et notamment la concurrence du géant américain Amazon.Son chiffre d'affaires a été divisé, selon le PDG. Il s'élevait à environIl a également été lesté par un modèle "complètement déréglé", avec notamment une diversification "hasardeuse en 2013 dans le domaine des cosmétiques qui a abîmé son fonds de commerce", a souligné son patron.