Séries Mania : France Télévisions va s'allier avec les télévisions italiennes et allemandes

Des annonces la semaine prochaine

Quota de 30% d'oeuvres européennes

On ne peut pas reprendre le schéma de Netflix parce que cela ne correspond pas à notre organisation politique et économique

, après son homologue italienne la RAI l'an dernier, dans des projets de création de programmes "très concrets" qui seront annoncés jeudi prochain à Lille en marge du festival Séries Mania, a déclaré la présidente Delphine Ernotte."Nous allons annoncer l'alliance qui démarre entre trois grands services publics européens, la ZDF et la Rai et évidemment France Télévisions", a précisé vendredi la dirigeante pendant l'inauguration du "Village du Festival" de Séries Mania à Lille, en présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, Frédérique Bredin présidente du CNC, Xavier Bertrand président des Hauts-de-France et Martine Aubry, maire de Lille."C'est un projet de longue haleine, avec des projets concrets que nous annoncerons la semaine prochaine ici même", a-t-elle ajouté, soulignant que "Séries Mania contribuera à mettre en avant la création française".France Télévisions et la RAI avaient déjà signé il y a un an un "contrat cadre" en vue de"Pour lutter contre les grands médias globaux comme Netflix, la bonne empreinte territoriale c'est l'Europe", a affirmé Delphine Ernotte, ajoutant que "nous devons tirer parti de nos forces, de notre diversité, de notre richesse culturelle incroyable européennes".Saluant l'aboutissement, jeudi, des discussions entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen relatives à la révision de la Directive sur les services de médias audiovisuels, Delphine Ernotte a souligné qu'il s'agissait "d'une grande victoire pour notre ministre qui a beaucoup oeuvré pour obtenir cette décision".Toutes les plateformes de vidéo à la demande en Europe devront proposer à minima. Par ailleurs, chaque État de l'UE pourra les soumettre à ses propres obligations d'investissement dans la création, même si elles sont établies à l'étranger, en proportion du chiffre d'affaires généré sur son territoire.Mme Ernotte prône elle-même la création d'une plateforme vidéo commune à France Télévisions et d'autres groupes français voire européens., mais on ne peut pas reprendre le schéma de Netflix parce que cela ne correspond pas à notre organisation politique et économique, mais je dirais que nous avons moyen, à partir de ce que nous sommes et à notre manière, de créer cet environnement qui a pour seul objectif de porter très haut la création européenne, c'est pour cela que je me bats, et c'est le bon moment", a-t-elle souligné.