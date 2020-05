Franck Haise : “Je serai l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine”

EXCLU - "Je serai l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine"



À la tête de l'équipe première depuis le 25 février dernier, Franck Haise va continuer sa mission en Ligue 1 avec le @RCLens. Il s'est confié sur la situation actuelle et sur ses ambitions à @ThomasMekhiche pic.twitter.com/3VxMAfJGUF — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 8, 2020

Deux matchs en Ligue 2 et maintenant la Ligue 1. Franck Haise, sera bien l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Il l'a confirmé ce vendredi dans un entretien accordé à Téléfoot. "Je pense que j’aurai la chance de faire mon troisième match avec le Racing club de Lens. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres. La direction a souhaité poursuivre ma mission, avec mon staff, en essayant d’apporter un peu plus d’expertise", a-t-il expliqué dans un entretien en visioconférence.Deux victoires à Paris et Orléans : c'est le bilan en Ligue 2 de Franck Haise. Il a permis à Lens de se hisser à la 2ème place. Il y a quelques jours, la LFP a décidé que ce classement provisoire devenait définitif : les Sang et or joueront en Ligue 1.Franck Haise est à la tête de l'équipe première depuis le 25 février dernier, après avoir remplacé Philippe Montanier, limogé par la direction du club. Alou Diarra restera son adjoint, tout comme Aymen Djedidi et Vincent Lannoy (préparation physique), et Thierry Malaspina entraîneur des gardiens.L'information n'a pas encore été officialisée par le club. Mais tout semble concorder : Franck Haise, 48 ans, entraîneur de l'équipe réserve pendant 3 saisons, va coacher pour la première fois en Ligue 1 la saison prochaine. Il a déjà officié comme adjoint à Lorient de 2015 à 2016.