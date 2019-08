Franck Ribéry signe pour deux saisons à la Fiorentina

Franck Ribéry a trouvé son point de chute : le Boulonnais, qui était libre depuis cet été après 12 saisons passées au Bayern Munich, a finalement signé à la Fiorentina, pour un contrat d'une durée inconnue.C'est le club florentin de Série A qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, en publiant une photo du joueur Nordiste déployant une banderolle aux couleurs du club, violette, accompagnée des mots : "Bienvenue légende"Depuis plusieurs jours déjà, l'ACF faisait du pied à Franck Ribéry, qui a gagné à Munich neuf titres de champion d'Allemagne et six coupes nationales."Nous le voulons mais nous n'avons pas les moyens de mettre des dizaines de millions, comme les clubs arabes ou russes", avait plaidé le dirigeant du club italien, ajoutant que "s'il veut continuer à jouer au plus haut niveau, la Fiorentina l'attend à bras ouverts "