Franck Ribéry va-t-il finir sa carrière au Qatar ?

L'ailier nordiste du Bayern Munich Franck Ribéry, en fin de contrat cette saison à 36 ans, pourrait poursuivre sa carrière au Qatar, affirme lundi le magazine allemand du football Kicker.



"Il a reçu des offres d'Australie et du Qatar", affirme Kicker, "mais il y a désormais une tendance claire: Ribéry se dirige vers le Qatar".



"Deux clubs de l'Emirat sont intéressés, dont le Al-Sadd Sports Club", croit savoir le magazine, qui affirme cependant que le contact avec l'Australie et les Western Sydney Wanderers n'est pas rompu.



Absences pour raisons physiques Arrivé au Bayern en 2007, Ribéry est devenu une figure emblématique du club, avec lequel il a remporté la Ligue des champions (2013), huit championnats et cinq coupes d'Allemagne.



L'ex-international, qui veut continuer à vivre à Munich, se verrait bien prendre des fonctions au club après sa carrière, mais il espère encore jouer un peu au football avant de raccrocher les crampons.



Encore performant lorsqu'il est à 100%, il est cependant de plus en plus souvent absent pour raisons physiques. Il n'a été titularisé que dix fois cette saison en Bundesliga sur 29 matches, mais six fois en huit rencontres de Ligue des champions.