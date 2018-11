François Ruffin avec les gilets jaunes sur les Champs-Élysées de Paris

"Macron, c'est Marie-Antoinette au moment de la Révolution française"

"Il faut que Macron enlève les bouchons qu'il a dans les oreilles et qu'il entende le peuple", a déclaré samedi le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin, venu défiler aux côtés des gilets jaunes sur les Champs-Élysées avant que des violences n'éclatent."Moi je ne viens pas pour jeter des pavés sur les CRS, mais Macron a dit qu'il fallait qu'on vienne le chercher. Les gens viennent en tous cas pour lui passer clairement un message : c'est qu'il faut qu'il change de politique", a affirmé sur LCI le député de la Somme.Un peu plus tôt, François Ruffin enregistrait une vidéo à Paris à bord d'un car, présenté comme un car de gilets jaunes venus de la Somme (Albert et Flixecourt par exemple)."La démocratie, c'est aussi que les dirigeants entendent ce que le peuple a à dire quand les dirigeants mènent une politique aussi injuste (...) qui favorise l'argent contre les gens", a estimé le député, qui milite pour le rétablissement de l'Impôt sur la fortune (ISF), supprimé par l'Exécutif au début du quinquennat."Macron c'est Marie-Antoinette au moment de la Révolution française. C'est 'vous n'avez pas de pain, eh bien achetez de la brioche'. Il dit 'vous n'avez pas de quoi faire le plein de carburant pour une voiture, eh bien achetez-en une neuve'", a raillé l'élu, qui ne portait pas lui-même de gilet jaune.