Fraude dans le football belge : des perquisitions visent le Standard de Liège et son président

Perquisitions au Standard et au domicile de Bruno Venanzi: des documents et des téléphones portables saisis https://t.co/Ct8XR9r9mB — RTBF info (@RTBFinfo) January 29, 2020

Commissions suspectes

Aucun nom de joueur n'a été précisé. Ces perquisitions sont liées aux investigations sur les agissements suspects de l'agent de joueurs belge Christophe Henrotay, a souligné cette même source, confirmant des informations de la chaîne RTBF Christophe Henrotay, connu notamment pour être l'agent de Thibaut Courtois, gardien de but du Real Madrid et des Diables Rouges, avait été interpellé en septembre à Monaco - où il réside - , dans le cadre d'une enquête conduite par le juge bruxellois Michel Claise.Visé par un mandat d'arrêt de la justice belge, il est en liberté sous contrôle judiciaire dans la Principauté. "Il attend toujours son extradition", a affirmé ce mercredi son avocat, Dimitri de Béco. L'avocat avait expliqué en septembre que M. Henrotay était prêt à venir s'expliquer en Belgique pour "répondre aux accusations infondées dont il fait l'objet".Christophe Henrotay, décrit par les médias belges comme un des agents les plus puissants du pays, est le fils de Roger Henrotay, ancien footballeur international belge qui fut aussi joueur puis dirigeant au Standard de Liège. Selon la RTBF, les enquêteurs s'intéressent aujourd'hui aux commissions versées à l'agent dans le cadre de transferts impliquant le Standard. Il s'agirait de transactions concernant le Camerounais Collins Fai, le Malien Sambou Yatabaré (aujourd'hui au Royal Antwerp) et le Congolais Christian Luyindama (transféré l'an dernier à Galatasaray, en Turquie).Son président Bruno Venanzi "est suspecté d'irrégularités dans le cadre de plusieurs transferts de joueurs arrivant ou quittant" le club, ajoute la chaîne publique francophone sur son site. Selon Me de Béco, M. Henrotay "ne sait pas ce qu'on reproche à M. Venanzi mais confirme qu'il n'a pas été impliqué dans une quelconque fraude, y compris avec celui-ci".Bruno Venanzi, cofondateur de la société liégeoise Lampiris (énergie), est depuis juin 2015 président du conseil d'administration du Standard, actuel 4du championnat belge.Ce dossier instruit par le juge Claise avait déjà donné lieu à deux séries de perquisitions, d'abord fin avril 2019 aux sièges d'Anderlecht et de la Fédération belge de football (dans la région bruxelloise), puis les 10 et 11 septembre en Belgique, à Londres et à Monaco.Deux personnes ont été inculpées en septembre: l'ex-manager général du club de football d'Anderlecht (2003-2018), Herman Van Holsbeeck, et le principal associé de Christophe Henrotay en Belgique, Christophe Cheniaux.