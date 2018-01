Frédéric Paquet, ancien dirigeant du LOSC, nommé directeur général de Saint-Etienne

Agé de 52 ans, M.occupait précédemment cette fonction àoù il a effectué une grande partie de sa carrière. Il avait rejoint lealors que le club nordiste évoluait en Ligue 2. Il a occupé le poste de directeur général adjoint administratif et sportif de 2009 à 2015.Cette nomination "s'accompagne d'une modification du mode d'administration du club et répond au souhait de Roland Romeyer, président du directoire, de ne plus assurer la direction exécutive de l'institution" selon le communiqué publié par l'ASSE Frédéric Paquet "pilotera à compter du 19 janvier l'ensemble des activités de l'AS Saint-Etienne et bénéficiera de pouvoirs élargis", poursuit le club. Le recrutement d'un directeur général "de haut niveau" avait été annoncé le 15 décembre en conférence de presse avant le match Saint-Etienne-Monaco (0-4) par les deux actionnairesetCette initiative faisait partie d'un plan visant auen difficulté, avec le recrutement de nouveaux joueurs lors du mercato d'hiver et l'arrivée dans le capital d'un nouvel investisseur.