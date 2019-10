“Frigos solidaires” : c'est quoi ? A quoi ça sert ? Pourquoi le concept se développe dans le Nord Pas-de-Calais ?

Un frigo solidaire à Wattrelos (Nord)

Générosité anonyme

Pour ouvrir Plus de Frigos Solidaires



Contre le gaspillage

"Frigos Solidaires" : des frigos en libre-service pour les plus démunis

Le 10ème frigo solidaire du Nord Pas-de-Calais a été installé ce samdi à Lille-Fives. Frigo solidaire ? Ce sont des frigos en libre-service pour les plus démunis. Objectif : proposer un maximum de produits frais et les distribuer de manière simple et anonyme.A toute heure de la journée, les personnes peuvent se servir rapidement sans demander d'autorisation. A Wattrelos (Nord), où un frigo solidaire a été installé en mai dernier, c'est Laurent De Croo, artisan-boucher qui remplit tous les jours le frigo avec les dons de la semaine.Il s'est porté volontaire pour gérer cet outil solidaire : surveillance de la propreté mais aussi gestion des dates de péremption. "On retrouve de la soupe, des légumes, des conserves ou des plats sous vide industriels", explique-t-il.Cela fait 4 mois que ce frigo solidaire a ete installé à Wattrelos. Après un appel au don et 1300 euros recoltés, les bénévoles d'une association locale ont mis en place ce service. Depuis, toute la semaine, lorsque la boucherie est ouverte, n'importe qui peut s'approvisionner et se nourrir avec des produits variés."C'est quelque chose atypique, explique Jean-Philippe Huguet, président de l'association Initiative Wattrelos. Un frigo dans la rue, ça touche beaucoup les gens qui sont en grande précarité. c'est vrai que souvent avant d'ouvrir la porte, on regarde à droite, à gauche si on est regardé... Il y a toujours ce souci de dignité mais il est nécessaire de mettre en place ce genre d'actions même si on sait que ça ne règlera pas tous les problèmes sur une commune de 42 000 habitants."Cette générosité anonyme fait des émules dans le Nord Pas-de-Calais le Nord Pas-de-Calais : à Dunkerque, Arras ou Lille. Le concept est arrivé en France, en 2018. Une association a même été créée pour essaimer dans de nombreuses villes de France. Il y a en désormais 22.Si le concept se développe, ce n'est pas seulement parce qu'il est un moyen de lutter contre la précarité. L'association veut aussi vanter ses vertus écologiques. Selon la comédienne Natoo, qui a poussé au développement des frigos solidaires en France, c'est aussi "une petite solution" au gaspillage alimentaire : "En France, il y a neuf millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année et à côté de ça, il y a huit millions de personnes qui ont du mal à se nourrir correctement."L'association "Cap ou pas cap" a mis en ligne un "mode d'emploi" pour faciliter l'installation de frigos solidaires dans les villes. Comment identifier un endroit adéquat ? Comment avoir l'autorisation ? Quelle organisation au quotidien... ?