Frontière Belgique - France : qu'est-ce-qui est autorisé et interdit ?

Des nouvelles règles s'appliqueront à compter du mercredi 27 janvier pour entrer et sortir de Belgique. Entre voyages essentiels et attestation, nous faisons le point.

Pourra-t-on encore se rendre en Belgique à compter de mercredi prochain ? La réponse n’est pas si évidente depuis les annonces du premier ministre belge, Alexander De Croo, du vendredi 22 janvier.

Les personnes qui voyagent font circuler avec elles le virus. Il doit donc être possible d'empêcher, temporairement et de manière très ciblée, les voyages qui ne sont pas essentiels. pic.twitter.com/OCFOjPhOX2 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 20, 2021

Les règles belges : on ne peut plus traverser la frontière sauf en cas de “voyage essentiel”

La Belgique a annoncé avoir durci ses règles afin de se protéger des variants du coronavirus, plus contagieux, et peut-être plus mortels, selon le premier ministre britannique Boris Johnson.

Coronavirus : la souche britannique pourrait être plus mortelle selon Boris Johnson https://t.co/OVPPOrVfD8 pic.twitter.com/J9OMor7ki2 — France Bleu (@francebleu) January 23, 2021

Ainsi, il ne sera plus possible d’entrer ou de sortir de Belgique à compter de mercredi 27 janvier pour des "raisons récréatives" ou de loisirs, et ce jusqu’au 1er mars. Seuls les “voyages essentiels” sont autorisés, c’est-à-dire :

- les déplacements liés aux études ou aux stages,

- les voyages à des fins professionnelles,

- les voyages pour des raisons familiales impérieuses, comme la garde alternée d’enfants,

- des déplacements pour des raisons médicales et la poursuite d’un traitement médical,

- des déplacements humanitaires, comme l'"assistance à une personne plus âgée, mineure, handicapée ou vulnérable",

- les voyages des transfrontaliers, ces habitants des communes situées à moins de 20km de la frontière, qui pourront continuer à aller en Belgique pour travailler et faire leurs achats.

Le site d’information mis en place par le gouvernement belge précise que : “L’interdiction de voyager sera contrôlée tant au niveau du trafic routier, aérien, maritime que ferroviaire.”

Une déclaration sur l’honneur à remplir

Si vous voulez entreprendre un "voyage essentiel" en vous rendant en Belgique, il faudra tout de même remplir une déclaration sur l’honneur.

Et si votre séjour dure plus de 48h, il faudra en plus remplir le formulaire de localisation du passager 2 jours avant la date de départ, et suivre la procédure.

Les règles françaises : il faudra un test PCR négatif pour entrer en France (réalisé 72h avant le départ) pour tous ceux qui viennent par avion et bateau

Côté français, quelles sont les règles pour le voyage retour Belgique France ? Les règles diffèrent en fonction du moyen de transport.

Si vous voyagez par avion ou par bateau de la Belgique vers la France, vous devrez respecter les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron jeudi 21 janvier. Ces dernières s’appliqueront à compter de ce dimanche 24 janvier minuit, à savoir : avoir un test PCR négatif réalisé 72h avant le départ pour tous les voyages qui ne sont pas essentiels, avec deux exceptions notables : les travailleurs frontaliers et le transport terrestre. Cette obligation n'est donc pas applicable aux personnes qui voyagent en voiture ou en train.