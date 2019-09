La fumée de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, nauséabonde, passe au-dessus des Hauts-de-France

⚠️ Incendie en cours au sein de l’entreprise #Lubrizol à #Rouen : des nuages de fumée sont dispersés vers la zone #Nord (notamment dans le Nord, #PasdeCalais, #Somme).



Aucune toxicité avérée. Toutefois, une forte odeur nauséabonde peut être constatée.



Pour en savoir plus 👇 pic.twitter.com/hYUPseNv3X — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 26, 2019

Pas d'exposition inutile

Vous ne le verrez peut-être pas, mais vous risquez de le sentir. Le nuage de fumée dégagé par l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, classée Seveso, traverse actuellement la zone Nord, indique la préfecture de la région Hauts-de-France.Les départements concernés sont la Somme, la Nord et le Pas-de-Calais. "Les vents et les pluies importants de ce jour, provoquent une dispersion de ces nuages qui pourront rester invisibles. Néanmoins, une forte odeur nauséabonde peut être constatée dans les départements impactés."Rien n'indique pour l'heure que les fumées soient toxiques. "Au vu des premières analyses, s’agissant de produits hydrocarbures, il n’est pas mesuré de toxicité aiguë dans l’air" assure la préfecture, qui ajoute que des "analyses plus poussées sont en cours".Dans le doute, les autorités ne donnent "aucune consigne particulière" mais appellent néanmoins à "ne pas [s'] y exposer inutilement" si l'on aperçoit un épais nuage ou une forte odeur.