LOSC. Galtier : “Abandonner comme ça, ce serait insulter mon métier”

Galtier (LOSC) : "Abandonner comme ça, ce serait insulter mon métier"

a lu comme de nombreux fans du l'article publié par "Le 10 Sport" indiquant qu'en cas de défaite à Montpellier, le coach du LOSC pourrait décider de démissionner. Il avait donc préparé sa réponse aux journalistes lui demandant ce jeudi midi en conférence de presse "si c'était vrai" : "Ça a fait réagir ma femme qui m'a téléphoné, puisqu'elle était dans le sud. Elle m'a dit : qu'est ce qu'on va faire des meubles qu'on vient d'acheter...?"Après cette boutade, l'entraîneur lillois a pris le temps de démentir fermement cet article : "Non, sérieusement j'ai lu aussi. On m'a donné l'information donc j'ai lu. J'ai plein de défauts. Mais laisser le club si éventuellement les choses se passaient mal demain... Laisser le club, les gens qui m'ont fait confiance en début d'année, les laisser comme ça, c'est vraiment pas mon état d'esprit, c'est pas ma mentalité...J'aime profondément mon métier et abandonner comme ça, ça serait aussi insulter mon métier. Abandonner aussi rapidement, ce serait à l'encontre de ce que je suis. Je pense que je suis une personne très opiniâtre, je m'accroche, je me bats, j'essaie de trouver des solutions.Je fais tout ce qui est possible pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Et tout le monde peut s'enlever de la tête que, quoi qu'il arrive demain, du moins samedi, je puisse aller voir la direction et leur dire que je rentre à la maison ou de trouver quelqu'un d'autre... Non non, pas du pas du tout. Je le répète encore une fois, par respect au président par respect, à Marc Ingla et Luis Campos qui sont venus me chercher. J'ai cette obligation non pas de rester jusqu'à la fin. J'ai cette obligation de faire en sorte que Lille soit en Ligue 1 la saison prochaine."Lequi visait le top 5 cette saison, est 19e du championnat (7 victoires, 6 nuls, 15 défaites) alors qu'il ne reste plus que 10 matchs à disputer. Les Lillois se déplacent à Montpellier ce samedi. Un des dix matchs capitaux de la fin de saison.