Galtier (LOSC) : “Je crois qu'on va être au bêtisier du 31 décembre...”

Christophe Galtier a de nouveau exprimé sa déception en conférence de presse. Le niveau du LOSC face à l'OM ce samedi ne l'a pas du tout satisfait. Manque d'engagement, manque de respect du plan de jeu, manque de rigueur..."On n'a pas été présent dans ce rendez-vous qui était important, a -t-il analysé. A la fin de la 12e journée nous serons certainement derniers au classement des équipes à l'extérieur. On a été rapidement pris dans l'intensité, dans les duels, on a eu très peu de situations favorables, on a été très absent sur les deuxièmes ballons. Marseille a mérité sa victoire, nous a mis sous pression, nous a empêché de jouer, nous a fait ce que nous on a fait à d'autres équipes."Galtier a également évoqué les deux buts "offerts à l'OM". Une erreur de Maignan qui relâche le ballon sur une sortie aérienne et Gabriel qui marque contre son camp : "Je crois qu'on va être au bêtisier du 31 décembre... A ce niveau on ne peut pas prendre des buts comme ça : deux buts sur des grosses fautes. Je ne vais pas en vouloir à Mike (Maignan), sorti comme un gardien moderne, comme je lui demande d'y aller. Il est malheureux, mais on est très attentiste, surpris, autour. C'est encore sur un deuxième ballon, on est nombreux autour et c'est un Marseillais qui le gagne..."