À Gand, une pièce de théâtre choque en s'inspirant du mystérieux suicide d'une famille de Coulogne en 2007

"Irresponsable"

Une famille de comédiens

"Il n'y a aucune possibilité de s'identifier à ça !"

© NT GENT

"On a trop déconné"

Une représentation à Douai ?

En 2007, un couple de quinquagénaires et ses deux enfants se pendent dans leur maison à Coulogne, près de Calais, sans explication. Le metteur en scène suisse Milo Rau a transposé ce fait divers au théâtre pour faire réfléchir sur le sens de la vie.Mais avant même la première, ce week-end au théâtre de Gand, en Belgique, la pièce, intitulée "Familie", a fait grincer des dents chez les spécialistes de la prévention du suicide, certains jugeant "problématique" voire "irresponsable" de mettre en scène ce geste fatal.De fait, la scène ultime est spectaculaire et dérangeante. Après le dernier dîner familial, pivot de la pièce, celle-ci se clôt sur la vision de quatre corps suspendus chacun à une corde nouée sur la même poutre. Le tabouret a basculé à leurs pieds, dans la véranda de la maison.Il s'agit des quatre personnes, un couple et ses deux filles adolescentes, dont le spectateur vient de partager l'intimité pendant une heure et demie, avec les ados qui révisent leur anglais, regardent des vidéos affalés dans le canapé, et sont mutiques et renfrognés à table face à des parents racontant leurs vieux souvenirs.La prouesse de Milo Rau est d'avoir réuni pour incarner un tel propos les membres d'une vraie famille, un couple de comédiens flamands Ann Miller et Filip Peeters, et leurs filles Louisa, 15 ans, et Léonce, 14 ans - dont c'est la première expérience au théâtre.En résumé: une famille banale de la moyenne bourgeoisie, sans problèmes d'argent ni de maladie, à travers laquelle le metteur en scène peut "interroger largement sur la condition humaine", a expliqué cet adepte d'un théâtre ancré dans le réel."On comprend d'abord comment cette famille est construite, et à la fin elle se pend", poursuit-il, "on peut y voir une réflexion sur la valeur de la vie, la nécessité d'être, ou peut-être de ne plus être vu les problèmes de la planète".Et face aux critiques sur un risque supposé d'incitation au suicide, Milo Rau se défend, assure qu'il "dé-romantise" le geste : "ici on montre le suicide à la fin d'une soirée, en toute banalité, il n'y a aucune possibilité de s'identifier avec ça !".Du début à la fin, le spectateur est laissé sans aucune clé pour comprendre ce quadruple suicide visiblement concerté. En cela, la pièce se conforme strictement au fait divers qui avait défrayé la chronique en France en septembre 2007.Dans la maison de Coulogne près de Calais où les quatre membres de la famille Demeester s'étaient pendus, les enquêteurs n'ont retrouvé aucun élément permettant d'éclaircir le mobile et aucun des corps ne présentait de trace de violences."On a trop déconné, pardon" : ces seuls cinq mots avaient été laissés en guise de justification, jetés sur un papier par une main anonyme, sans doute celle de la mère de famille. Avec en sus quelques consignes pour bien s'occuper du chien.Les quatre cercueils ont été enterrés ensemble dans le petit cimetière d'une commune voisine et la maison "vendue à un pompier pour 125.000 euros", raconte la pièce dans son épilogue. La justice française a fini par clore l'enquête et le dossier est conservé aux archives régionales, selon une source judiciaire."Familie" constitue le dernier volet d'une trilogie de Milo Rau consacrée aux crimes contemporains. Le premier avait suscité la controverse, le metteur en scène faisant jouer des enfants dans une pièce sur le scandale Dutroux (Five Easy Pieces, 2016), retentissante affaire de pédophilie remontant aux années 1990 en Belgique.Outre le théâtre national de Gand, dont Milo Rau est le directeur, "Familie" sera montrée dans plusieurs villes belges, ainsi qu'aux Pays-Bas et en Allemagne début 2020. Elle voyagera en France, à Nanterre en octobre, et vraisemblablement à Douai et Albi début 2021.