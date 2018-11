La gastro dépasse le seuil épidémique et la varicelle fait son retour dans les Hauts-de-France

© Réseau Sentinelles

Le froid est de retour et avec lui, les épidémies hivernales. Et les Hauts-de-France sont particulièrement touchés par le retour de la gastro-entérite, selon les dernières données officielles Pour la semaine du 22 au 28 octobre,ont été identifiés dans la région. Un taux au-dessus du seuil épidémique fixé à 151 cas pour 100 000 habitants.A l'échelle nationale en revanche, pas d'épidémie. Les régions les plus touchées sont les Pays de la Loire suivie des Hauts-de-France et de la Normandie.Et si la varicelle est loin d'atteindre le seuil épidémique dans la région,, particulièrement autour d'Amiens et sur la côte en remontant vers le Pas-de-Calais.Pour ce qui est de la grippe,. A l'échelle de la France, seuls quelques foyers ont été recensés notamment dans le Grand-Est.