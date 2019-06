Gaz, contrôle technique, congé paternité... Ce qui change au 1er juillet

Prix du gaz

Véhicules diesel

Éco-prêt

Allocations chômage

Congés paternié

Prime dans les services d'urgence

Frais d'incidents bancaires

C'est, avec le 1janvier, l'autre date des grands changements dans une année. À partir de ce lundi 1juillet, plusieurs changements sont à noter. On fait le point.Les tarifs réglementés de la vente de gaz, appliqués par Engie à plus de 4 millions de foyers, vont baisser de 6,8%. Ces tarifs réglementés vont cependant disparaître à la mi 2023 : le Conseil d'État les a jugés contraires au droit européen.Le test antipollution va être renforcé au cours du contrôle technique des véhicules diesel. "Il s'agit de vérifier de manière plus poussée la valeur de l’opacité des fumées de gazole qu’ils émettent" indique Bercy Rappelons que le contrôle technique doit être réalisé dans les six mois qui précèdent le quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule, puis doit être réalisé tous les deux ans.L'éco-prêt à taux zéro, ou "éco-PTZ" est un prêt à taux d'intérêt nul qui permet de financer les travaux destinés à réduire la consommation d'énergie de votre logement.À partir du 1juillet, il va être étendu aux logements qui sont achevés depuis plus de 2 ans, concernera tous les travaux d'isolation des planchers pas, et la durée d'emprunt sera fixée à 15 ans quel que soit le prêt.Les allocations chômage vont augmenter de 0,7%, pasasnt de 29,06 euros par jour à 29,26 euros. Une hausse qui touchera pas moins de 2,6 millions de personnes.Les pères de nouveaux-nés qui sont hospitalisés après leur naissance vont pouvoir bénéficier d'un congé indemnisé de 30 jours calendaires consécutifs, qu'ils peuvent prendre dans les quatre mois.Ce congé sera complémentaires aux congés de naissance et d'accueil de l'enfant, qui durent respectivement 3 et 11 jours.Près de 30 000 agents hospitaliers, des personnels non-médicaux des services d'urgence tels que des infirmiers ou des aide-soignants, vont voir leur indemnité forfaitaire de risque revalorisée à 100 euros net. Il s'agit d'une réaction au mouvement de grève des urgentistes Enfin, il y aura du changement au niveau du plafonnement des frais d'incidents bancaires, pour les clients en situation de fragilité financière. L'établissement teneur du compte peut juger de la situation de fragilité financière d'un client en fonction d'irrégularités sur son compte, ou d'incidents de paiement survenus pendant trois mois de suite.Ces derniers, s'ils ont souscrit une offre spécifique aurès de leur banque, pourront avoir un plafonnement des frais d'incidents bancaires à hauteur de 20 euros par mois et de 200 euros par an.À la fin de l'année 2018, 3,4 millions de personnes y étaient éligibles mais seules 348 000 en bénéficiaient.