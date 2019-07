Gaz, électricité, allocation, prime à la conversion... : ce qui change au 1er août

Electricité : ça augmente

Gaz : ça baisse

Allocation de rentrée scolaire : ça va tomber



Prime à la conversion : ça sera plus restreint

+ 1,26 %; C'est la hausse de l'électricité ce mois-ci. Au 1er août, les 25 millions de foyers français qui payent leur électricité au tarif réglementé vont subir une hausse de leur facture. En juin, la hausse était de 5,9 %.A l’inverse de l'éelectricité, les prix du gaz baissent de 0,5 % (tarifs réglementés d’Engie). -0,1 % pour celles et ceux qui sont au gaz pour la cuisson, -0,3 pour la cuisson et l’eau chaude.La date de versement de l'allocation de rentrée scolaire 2019 a été fixée au mardi 20 août. Quel montant ? Quels critères ? Lisez notre article complet à ce sujet. A partir du 1er août, les conditions seront plus strictes pour profiter de la prime à la conversion, pour l'achat d'une voiture moin spolluante. Désormais, il faudra notamment acheter une voiture émettant moins de 117 grammes de CO2 par kilomètre, contre 122 jusque-là.Le montant est déosrmais indexé sur votre revenu fiscal de référence. Jusque-là, on ne rgardait que si le foyer était imposable ou pas. La prime sera de 1500 à 2500 euros.Autre nouveauté : les véhicules dont le prix est supérieur à 60 000 euros ne sont plus éligibles à cette prime.