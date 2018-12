Gaz, préservatifs, immobilier... Ce qui change au 1er décembre

Baisse du prix du gaz

Des préservatifs remboursés par la Sécurité Sociale

Immatriculation des copropriétés

Durcissement de la loi pour les AirBnb

Dernières semaines pour corriger sa déclaration de revenus

. C'est la première fois que les prix diminuent depuis sept mois. Cette baisse va concerner 4,6 millions de Français.Pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, la baisse est de 0,8 %. Elle est de 1,5 % pour ceux qui ont un double usage du gaz pour la cuisson et l'eau chaude. Pour les foyers qui se chauffent au gaz, la baisse est de 2,4 %.Cette baisse du prix du gaz est. Elle s'explique par une baisse des prix à l'importation, qui représente 99 % du gaz naturel consommé en France. Depuis le premier janvier 2018, le prix du gaz a augmenté de près de 20 %.À partir du 10 décembre,. C'est préservatifs, de la marque EDEN, sont fabriqués par le laboratoire pharmaceutique Majorelle. Ces préservatifs seront vendus en pharmacie sur prescription médicale. Ils coûteront environ six fois moins cher que les préservatifs aujourd'hui en vente et seront remboursés à 60 % par la sécurité sociale.Les copropriétaires (d'une copropriété de moins de 50 lots) ont jusqu'à la fin du mois pour immatriculer leur bien sur un registre national. Le but ? Mieux connaître l'état des copropriétés et dont mieux prévenir les dysfonctionnements.Depuis la publication le 24 novembre au Journal officiel de la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN),. Les plateformes de type AirBnb sont également dans l'obligation de supprimer les annonces illégales sur leur site.. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez encore la rectifier ici . Passée le 18 décembre, il faudra envoyer un courrier ou un message depuis votre espace personnel.