Gaz, tabac, médecin, impôts... Ce qui change au 1er mai

Consultation chez le généraliste plus cher

La consultation chez le médecin généraliste passera de 23 à 25 euros dès lundi chez un médecin généraliste. Cette augmentation concerne les médecins généralistes de secteur 1, soit 94% d'entre eux.



L'Assurance maladie a précisé que ces "hausses seront à effet nul ou quasi-nul sur les 95 % des assurés qui disposent d’une complémentaire santé".



Le gaz moins cher

Les tarifs réglementés du gaz baissent de 3,3 % en moyenne au 1er mai. Quelque 5,8 millions de consommateurs sont concernés. Cette baisse (hors taxes) sera de 3,4 % pour les foyers se chauffant au gaz, de 1,2 % pour les foyers utilisant le gaz pour la cuisson, et de 2,1 % pour ceux qui en ont un double usage cuisson et eau chaude.



Prix du tabac en légère hausse

Après avoir augmenté d'un euro en moyenne le 1er mars, le prix du paquet de cigarettes est encore réajusté à la hausse. Mais les fumeurs ne devraient pas constater de différence car la hausse est minime et les marques ont décidé de rogner sur leurs marges pour en absorber une partie. Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes s'établit désormais à 7,90 euros, avec des tarifs allant de 7,50 euros à 9,30 euros, et «près de la moitié des paquets de 20 cigarettes auront un prix égal ou supérieur à 8 euros», indique le ministère.

Nouveau contrôle technique automobile le 20 mai

Ce n'est pas le 1er mai que le changement intervient mais il faut se préparer. Le nouveau dispositif de contrôle technique renforcera les contrôles sur de nombreux points touchant à la sécurité et, attention, si des défauts dits « critiques » sont détectés, alors vous n’aurez que 24 heures pour réparer le véhicule sous peine d’immobilisation.



Nouvelles règles du RSI

Les affiliés du RSI, le régime des indépendants verront l'entrée en vigueur de nouvelles règles liées aux délais de carence et aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité.



Le calendrier de la déclaration de revenus jusque fin mai

Les habitants des départements de 01 à 19 ont jusqu'au 22 mai minuit, pour remplir leurs déclarations d'impôt sur le revenu en ligne. La deadline est fixée au 29 mai pour les départements de 20 à 49 et au 5 juin pour ceux de 50 à 976. Pour la déclaration papier, la limite est fixée au 17 mai, même pour les résidents français à l'étranger.