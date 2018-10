Le gendarme Nivel décoré par l'Allemagne

Daniel Nivel, le 16 octobre 2018 / © Thomas SAMSON / AFP

"Vous êtes un exemple": le gendarmegrièvement blessé par des hooligans allemands à Lens lors de la Coupe du monde 1998, a été décoré par le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, mardi à Paris, pour son "engagement en faveur de l'amitié franco-allemande"."Dans votre situation, beaucoup de gens auraient choisi de tourner le dos à l'Allemagne et au football, et qui vous en aurait alors voulu ? Vous avez choisi un autre chemin", a salué le ministre allemand en décorant Daniel Nivel de la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite d'Allemagne, quelques heures avant la rencontre de Ligue des nations entre la France et l'Allemagne au Stade de France."Vous méritez notre plus grande admiration, vous êtes un exemple", a encore expliqué le ministre.L'ancien gendarme de 63 ans avait presque été lynché par des hooligans allemands alors qu'il assurait, en tant que gendarme mobile, la sécurité du match de poule opposant l'Allemagne à la Yougoslavie le 21 juin 1998 lors de la Coupe du monde.Originaire du nord de la France, l'ancien gendarme était accompagné mardi de son épouse Lorette, de qui il est "pour vivre du fait d'importantes séquelles, avait expliqué en juin son avocat Antoine Vaast."Cela me touche que vous souffriez toujours des conséquences de cette attaque odieuse", a observé Heiko Maas. "La justice a été rendue, mais il est impossible de réparer ce qui s'est produit"."On a reçu énormement de soutien, d'amitié de votre peuple et bien sûr de la France, mais nous sommes toujours restés en lien très fort avec l'Allemagne. Daniel est très heureux de recevoir cette distinction et nous, de la partager avec vous", a expliqué Lorette Nivel.via la fondation qui porte son nom, créée en octobre 2000 à l'initiative de la fédération allemande avec la participation de la fédération française de football (FFF), de l'UEFA et de la Fifa. Cette fondation aide à "construire un dialogue constructif" entre les acteurs du football, supporters, policiers, clubs, a précisé le président de la fédération allemande Reinhard Grindel.Elle avait par exemple organisé en novembre 2017 au siège de la FFF un atelier réunissant supporters, policiers chargés de la sécurité autour des matches et dirigeants de clubs."Nous avons pensé que cette attaque brutale devait être prise en considération pour l'avenir, qu'on devait en tirer les leçons pour que cela ne se produise plus et pour travailler contre la violence dans le football", a expliqué Reinhard Grindel, pour qui il est important "d'avoir une meilleure relation entre les fans et la police. C'est ce que cette fondation tente de développer."