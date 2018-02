“Le gendarme de Saint-Omer”, une version ch'ti et théâtrale des films avec Louis de Funès

"Le gendarme de Saint-Omer" en live sur notre page Facbook (pendant une répétition)

à la sauce ch’ti. C'est l'idée portée par la troupe de théâtre "La Belle histoire". Décor des années 60, costumes de gendarme façon Louis de Funès, gags burlesques... "transpose fidèlement l'ambiance des films des années 60-70 dans le Pas-de-Calais."Le chef, Séraphin Bulot s’emploie à faire régner l’ordre dans ce beau village de Saint-Omer mais il n’est pas aidé par son équipe de bras cassés, explique la compagnie. Dans cette gendarmerie tout va s’accélérer pour les préparations du 14 juillet, mais à force d’aller trop vite, ils vont être plongés, malgré eux, dans des situations qui les dépassent et vivront une aventure délirante.", qui a écrit et mis en scène la pièce a voulu faire un spectacle chorégaphié et chanté mais surtout très diverstissant, grand public : "J'ai essayé de mettre tous les comiques. Du comique de situation comiques de texte. C'est rythmé. On retrouve les codes du boulevard", expliquait-il en live sur notre page Facebook ce jeudi. " Voici un court extrait d'une des chansons présentes dans la pièce : "Do you, do you, do you Saint-Omer ?"La pièce est jouée ce vendredi soir au théâtre Sebastopol à Lille ce jeudi à 20h et samedi au Quesnoy à 20h