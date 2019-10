La gendarmerie du Nord alerte sur une arnaque à la carte vitale

Ne cliquez pas sur le lien

Après, la carte bleue la clef USB et même, le rétroviseur , voici l'arnaque... à la carte vitale !Surveillez vos boites de réception ! Un mail à propos d'une nouvelle carte vitale circule en ce moment. Si vous en recevez un, la gendarmerie vous invite à le regarder très attentivement, car il pourrait s'agir d'une arnaque.Ce mail vous recommande une mise à jour de votre carte vitale chaque année et vous demande de cliquez sur un lien pour obtenir une nouvelle carte vitale.et supprimez le mail immédiatement.La gendarmerie conseille aux habitants du Nord et du Pas-de-Calais de signaler ce mail malveillant aux fournisseurs d'accès internet.