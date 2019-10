Des gendarmes supplémentaires pour enrayer les traversées illicites de la Manche et “éviter de nouveaux drames”

Des gendarmes français sous financement britannique

"Enrayer ce phénomène pour réduire la pression migratoire"

Quatre migrants décédés en 2019 Le 9 août, une Iranienne de 30 ans a péri après être tombée d'un bateau surchargé de migrants.

Le 23 août, un Irakien a tenté de rejoindre l'Angleterre à la nage mais a été retrouvé mort au large de Zeebruges (Belgique).

Le 14 octobre, deux Irakiens de 17 et 22 ans ont été retrouvés morts, pour la première fois sur une plage française, la plage du Touquet. La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord avait comptabilisé fin août 1 473 migrants ayant tenté de rejoindre les côtes anglaises, contre 586 en 2018.

Lundi 14 octobre, deux jeunes migrants ont été, pour la première fois, retrouvés morts sur une plage française , au Touquet (Pas-de-Calais). Pour "éviter de nouveaux drames", le ministre de l'Intérieur a déployé sur le littoral français des gendarmes réservistes "supplémentaires", payés par le Royaume-Uni.Christophe Castaner et son homologue britannique Priti Patel étaient tombés d'accord, lors d'une rencontre à Beauvau le 29 août, sur un appui financier du Royaume-Uni à la France pour lutter contre ces traversées.Ce plan d'action conjoint, qui venait s'ajouter aux 7 millions d'euros déjà engagés par les Britanniques, est entré en vigueur le 28 septembre, date à laquelle a démarré "le déploiement sous financement britannique, de réservistes supplémentaires de la Gendarmerie nationale pour renforcer les patrouilles sur le littoral du Calaisis".Arrivés "progressivement" depuis cette date, le ministère de l'Intérieur a annoncé que leur "déploiement complet est désormais atteint."Pour Christophe Castaner, "Le renforcement du plan d'action marque un degré d'engagement nouveau et très concret du Royaume-Uni". Il insiste : "Enrayer ce phénomène est plus que jamais nécessaire non seulement pour réduire la pression migratoire dans les Hauts-de-France, mais aussi pour éviter de nouveaux drames humains".Si les tentatives pour rallier la Grande-Bretagne par la Manche, souvent à bord d'embarcations de fortune, ne sont pas "jugulées", "on aura un appel d'air" dans la région "alors qu'on commence à avoir des morts" alerte le ministre.Pour la préfecture du Pas-de-Calais, les deux hommes retrouvés sans vie lundi, des Irakiens âgés de 17 et 22 ans ont "vraisemblablement" tenté la traversée sur la même embarcation.