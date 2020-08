Genech : 26 personnes positives au Covid-19 après des cas détectés au centre aéré, l'ARS organise un dépistage massif

Un dépistage massif prévu par l'ARS

La difficulté de l'exercice, c'est de positionner le curseur au bon endroit. Je ne veux pas être trop anxiogène et je veux protéger ma population. Odile Riga, maire de Genech

26 cas sont désormais déclarés et confirmés par l'Agence régionale de Santé (ARS) au sein de la commune de Genech, un "cluster important et inquiétant", admet la maire de la commune, Odile Riga."Ce sont des enfants et des animateurs. Pour 23 d'entre eux, j'ai la certitude qu'ils étaient présents dans le centre aéré, pour les trois derniers, je ne sais pas encore", reconnaît la maire qui entame son premier mandat à la mairie de Genech.Les nouveaux cas identifiés sont tous asymptomatiques, une bonne nouvelle, mais qui n'invite pas à la prudence. "Les gens ne sont pas conscients d'être porteurs. On a demandé aux familles de rester confinés, mais quand on n'a pas de symptômes et qu'il fait chaud, on a envie de sortir", reconnaît-elle.Pour identifier de potentiels porteurs du virus, l'ARS organise ce mercredi 12 août un dépistage massif. dans la salle des sports de la commune. Tous les habitants de Genech et des villes du communauté de communes Pévèle-Carembault sont invités à se faire dépister."Le virus ne s'est sûrement pas arrêté aux délimitations de la commune. Les habitants circulent et le centre aéré est un centre communal", prévient Odile Riga.La maire de Genech a pris plusieurs arrêtés. Le premier pour fermer l'école dès qu'un cas de coronavirus a été dépisté. Puis quatre nouveaux pour fermer les terrains et les salles de sport et encore la mairie. Elle a aussi annulé un concours hippique qui devait rassembler plus de 1 000 personnes."On communique au maximum. On a fait une distribution dans toutes les boîtes aux lettres pour signaler ce dépistage à venir, on a appelé tous nos aînés de plus de 80 ans pour les tenir au courant sans les inquiéter", explique la nouvelle maire.