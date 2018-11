Générations 14 : un site pour retrouver les membres de votre famille morts pendant la Guerre 14-18

Mode d'emploi du site Générations 14

Rendez-vous sur le site Générations 14

Vous tapez un nom de famille et si possible un prénom

Le moteur de recherche vous propose des réponses.

Vous accédez à la fiche personnelle "Mort pour la France" du soldat de votre famille

Vous pouvez aussi ajouter vos archives personnelles : photos, lettres, médailles...

18,6 millions. C'est le nombre de morts provoqués par la 1ère Guerre mondiale. Près de 9,7 millions sont des militaires et 8,9 millions sont des civils. Générations 14 les recense dans un site complet. Un moteur de recherche qui est une invitation au voyage dans la mémoire de chacun, dans les souvenirs des familles françaises. Une autre façon de ne pas oublier la guerre et de promouvoir la paix.Avec Générations 14, un nom de famille (celui de votre grand-père, de votre arrière grand-mère, le nom de jeune fille d'une tante...) suffit pour entrer dans le site. Chaque soldat "Mort pour la France" est répertorié dans le site grâce à la base de données Mémoire des Hommes de la DMPA, la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (les Morts pour la France). Carte militaire, photos : chaque homme est identifié sur ce site avec des documents personnels.Une façon simple de mieux connaître vos ancêtres, vos racines familiales, et d'entrer par la petite porte dans l'histoire de la Grande Guerre. Que vos ancêtres vous ont-ils laissé et quel lien entretenez-vous avec eux 100 ans après ?