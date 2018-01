Gérald Darmanin accusé de viol : le parquet rouvre une enquête

Gérald Darmanin révèle avoir été accusé d'abus de faiblesse, "voire de viol", après sa nomination à Bercy, une enquête classée sans suite

Lea rouvert une enquête sur des accusations de viol visant, le ministre nordiste de l'Action et des Comptes publics, révèlent Le Monde et franceinfo ce samedi. Une plainte avait été déposée en juin 2017 au parquet de Paris. Classée sans suite en juillet."Il y a donc eu une enquête préliminaire qui a été ouverte par M. Molins [procureur de la République de Paris], il y a eu des investigations. Au bout d'un certain temps, cette enquête ne donnant rien, évidemment, puisque tout cela est faux, a été clôturée 'par absence totale d'infraction', je cite le parquet de Paris", avait expliqué l'ancien maire de Tourcoing sur franceinfo le 15 janvier dernier.Il avait précisé que la lettre de dénonciation (de faits remontant à 2009) avait été envoyée deux jours après sa nomination à Bercy. "Une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme me concernant, a été donnée au garde des Sceaux", avait ajouté, qui avait de lui-même abordé ce sujet lors de l'interview.La plaignante a été de nouveau entendue après cet interview de Gérald Darmanin, ce vendredi 25 janvier dernier, après l'envoi d'un courrier de sa part. Selon franceinfo, l'enquête a été rouverte le 22 janvier : " Une procédure automatique pour les affaires d'agression sexuelle et de viol".