Gérald Darmanin "s'étouffe" quand il entend le terme de "violences policières"

"Quand j'entends le mot 'violences policières' personnellement je m'étouffe", a déclaré le ministre de l'Intérieur ce mardi 28 juillet devant la commission des lois de l'Assemblée nationale;"La police exerce une violence certes mais une violence légitime. (...) Elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée. Que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologique, la sanction doit être immédiate", a-t-il ajouté."Mais il est normal que les policiers et gendarmes soient armés, interviennent par la force, pour que la force reste à la loi de la République et pas celle des bandes ou des communautés", selon lui.Pour le ministre, le terme "violences policières" est "antinomique". "Il peut y avoir des dérives, qu'on doit sanctionner et je pense que le gouvernement les sanctionne et s'il ne le fait pas, la presse, les syndicats, les parlementaires rappellent à la hiérarchie policière, au ministre de l'Intérieur, ce qu'il doit faire et c'est bien légitime", a-t-il estimé.Ses propos ont fait réagir notamment par l'emploi de l'expression : "je m'étouffe", quasiment les mêmes mots prononcés par Cédric Chouviat lors de son interpellation en janvier 2020 avant de mourir ou ceux de George Floyd, décédé des suites de son interpellation aux Etats-Unis. Sa mort avait déclenché de nombreuses manifestations comme à Lille ou en Belgique Ces "violences policières" ont régulièrement été dénoncées lors des manifestations de "gilets jaunes" et plus récemment lors de marches en hommage à Adama Traore ou Cédric Chouviat, tous les deux décédés lors d'interventions des forces de l'ordre.