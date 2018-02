Gérald Darmanin salue le soutien “touchant“ d'élus du Nord ”de tous bords”

Édouard Philippe invité à Tourcoing

Heureux d'accueillir dans le Nord le Premier ministre @EPhilippePM pour 2 jours de déplacement ! Première étape à Pecquencourt, dans le bassin minier qui bénéficie d'un nouveau dispositif d'exonérations pour ses entreprises dont j'ai signé l'arrêté aujourd'hui ! @xavierbertrand pic.twitter.com/alvQvsJkOo — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 22 février 2018

Le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin s'est réjoui ce jeudi du soutien "touchant" d'une pétition d'élus du Nord "de tous bords" après le dépôt de deux plaintes le visant, dont l'une a depuis été classée sans suite Le ministre répondait aux journalistes en marge d'une visite d'Edouard Philippe dans une ex-cité minière réhabilitée à Pecquencourt au début d'un déplacement sur deux jours du Premier ministre dans le Nord"Je ne pense pas qu'Edouard Philippe fasse un geste particulièrement aujourd'hui", a assuré le ministre à qui les journalistes demandaient s'il se réjouissait d'un "geste" de soutien avec la visite du Premier ministre.qui a concrétisé la promesse du gouvernement Cazeneuve sur l' argent (débloqué) pour le bassin minier. Et il vient ce soir à Tourcoing, l'invitation est prête depuis six mois. Je suis très heureux que ce soit aujourd'hui bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de particulier à y voir", a déclaré l'ex-maire de Tourcoing, passé de LR à LREM.Quant à la pétition de soutien signée mardi par quelque cent élus du Nord , dont le président de région Xavier Bertrand, un ancien de LR comme M. Darmanin, "c'est très réjouissant sur la nature humaine"."Vous avez pu constater que sur cette liste qui ne prend évidemment pas parti dans des accusations, des gens témoignent qu'ils me connaissent et parfois depuis très longtemps.", a-t-il dit., quand on a parfois des opposants politiques et donc voilà ils ont confiance en vous, c'est très réjouissant sur la nature humaine", a-t-il ajouté.Edouard Philippe a entamé jeudi après-midi un déplacement de plusieurs étapes dans le Nord qui doit se poursuivre jusqu'à vendredi après-midi.