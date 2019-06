Germinal bientôt adapté en série sur France Télévisions : 3 choses que l'on sait déjà

1. C'est signé

🔴 France Télévisions lance l’adaptation du roman d’Emile Zola #Germinal en série !



Une production @BanijayFrance en 6x52’ dont l’adaptation sera confiée à Julien Lilti (promo 2007), co-scénariste de la série #Hippocrate. pic.twitter.com/MxCIkrVk1h — Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle (@Ceea_edu) 9 avril 2019

Germinal (1913)

Germinal (1993)

Germinal (1963)

Une série "Germinal", on en parle officiellement depuis l'automne 2018. Le projet a été évoqué également lors de Series Mania à Lille. Il y a une semaine, Carole Della Valle, Productrice déléguée de Banijay Studios France évoquait à nouveau ce "Germinal" nouvelle version dans média + : "Nous travaillons également avec le service des coproductions internationales de France Télévisions à l’adaptation de «Germinal». Ce serait dans le cadre d’une adaptation francophone avec les Québécois, les Suisses et les Belges."Une petite phrase qui montre que le projet existe mais n'est pas forcément très avancé. On sait simplement qu'il s'inscrit dans une volonté affirmée de France Télévisions de se replonger dans le genre "fiction historique". "Nous n'avons jamais arrêté de faire de la fiction historique. Mais c'est vrai que le genre était arrivé au bout d'un cycle. Il y a eu un effet de saturation notamment après la collection 'Chez Maupassant' et les producteurs ont cessé de nous en proposer", expliquait Anne Holmes, directrice de la fiction nationale de France Télévisions, à puremedias.com.Et elle ajoute : "On a trouvé des techniques de tournage modernes qui permettent de réduire les budgets". Les succès des "The Handmaid's Tale" et "The Crown" sont aussi très incitatifs. Le public aime aussi ce genre de séries.«Germinal» sera évidemment une adaptation du chef-d'œuvre d'Émile Zola paru en 1885. Le roman raconte l'histoire d'une grève des charbonniers dans le nord de la France dans les années 1860. France Télévisions en souhaite une version moderne, dans un style plus cinématographique pour "séduire les plus jeunes", explique Variety. Six épisodes de 52 minutes ont été commandés. Pour le reste, les infos sont peu nombreuses pour l'instant. L'adapation a été confiée à Julien Lilti, auteur de la série à succès «Hippocrate» de Canal +. Qui sera au casting ? Aucun nom n'a filtré. Rien non plus sur les lieux de tournage.Germinal a déjà été adapté trois fois au cinéma. 1913, 1963, 1993. Le film de 1913 a été tourné à Auchel. Celui de 1993, le plus connu (avec Renaud, Gérard Depardieu) à Oignies, Paillancourt, Maresches, Trith Saint-Léger, Wallers-Arenberg... Le deuxième, réalisé par Yves Allégret, avait été tourné en Hongrie.