Ghyvelde : mouvement limité de routiers sur l'A16 pour protester contre la grève des douaniers

Autocollants

La FNTR Pas de Calais appelle à manifester le 18 mars pour dénoncer la situation de nos entreprises et conducteurs depuis 2 semaines suite au mouvement de grève des douaniers qui paralyse le littoral. pic.twitter.com/XzUvuUv4qs — FNTR Pas de Calais (@FNTR_PdC) 15 mars 2019

Ils ont ainsi imaginé unpour "limiter les perturbations pour les transporteurs routiers" devant se rendre en Grande-Bretagne via leet le, a expliqué, président de la Fédération nationale des transporteurs routiers () du Pas-de-Calais.Lors d'une courte "démonstration",ont voulu prouver aux autorités qu'il était "possible" de "mieux gérer les flux" et de "réguler le trafic"., au niveau d'un rond-point, ils ont donc collé desdistincts sur leurs véhicules, entre ceux se dirigeant vers le port de ceux cheminant vers le tunnel. Ces véhicules doivent ensuite être répartis selon eux sursur l'autorouteQuant aux véhicules non destinés au trafic transmanche, ils sont invités à utiliser lesLa FNTR du Pas-de-Calais compte mettre en place ce "système" dans les jours à venir si la circulation est de nouveau perturbée à Calais à cause du, qui "devient insupportable" selon un communiqué de vendredi. "On essaie d'apporter une solution à la gestion des flux sans bloquer le territoire car la route est notre outil" de travail, a affirmé David Sagnard.Selon lui, la "" des douaniers, qui réclament des moyens supplémentaires à l'approche du, a des conséquences économiques importantes pour le transport routier. "Les marges des entreprises de transport ne sont pas pléthores donc un grain de sable peut déstabiliser complètement les structures financières", a-t-il affirmé.