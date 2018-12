Gilets jaunes : l'A16 bloquée dans les deux sens à hauteur de Gravelines

Des déviations

Dans le sens Dunkerque-Calais par l'échangeur n°53 (un bouchon de 5 km est à noter)

et la circulation a été coupée dans les deux sens de circulation à hauteur de la commune de Saint-Folquin, près de Gravelines (Nord), selon le dernier point de circulation de la préfecture du Nord.La circulation est à l'arrêt à partir de l', pour une durée indéterminée.Des déviations ont été mises en place pour contourner le blocage :Outre ce rassemblement, la mobilisation des Gilets jaunes est plus faible que prévu ce samedi dans le Nord et le Pas-de-Calais . À, une soixantaine de Gilets jaunes ont marché du centre commercial jusqu'au centre-ville, bloquant la route.Des actions sont également prévues à la frontière franco-belge, et notamment à T(en Belgique, près de Lille), àou encore à(près de Maubeuge). Un rassemblement doit également se tenir à