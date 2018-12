Gilets jaunes. Barrages, manifs, blocages routiers... : ce qui va se passer ce week-end dans les Hauts-de-France

Rassemblement samedi au rond point de l’Archer à Soissons .

Somain : blocage du rond-point des 4-Chemins, depuis le 17 novembre

Dans l'Audomarois, le Carrefour de Saint-Martin-lez-Tatinghem a été régulièrement bloqué par des manifestants ces derniers jours.

a été régulièrement bloqué par des manifestants ces derniers jours. Bapaume : au rond-point « Mc Do », une soixantaine de personnes se relaient autour d'une cabane de fortune. Cela dure depuis le 17 novembre et ça va continuer ce week-end.

Hénin-Beaumont : au rond-point des vaches

Mairie de LENS INFO - En raison de la manifestation des Gilets jaunes de ce samedi 8 décembre entre Lens et Liévin (de 10h à 17h) autorisée par le sous-préfet, des dispositions concernant le stationnement seront à...

Amiens : 9h au rond point du Zénith/rdv 15h devant la gare pour rejoindre la marche pour le climat/ blocage au rond point de la zone commerciale de Glisy dès 8h.

Beauvais : blocages rond-point nord.

sur l’A1. Senlis Nord : rond-point de l’autoroute A1.

: rond-point ZAC portes de l’Oise. Méru : rassemblement prévu dès 6h.



Evénements annulés ?

4ème week-end consécutif. L'alerte maximale est décrétée en France à la veille d'un nouveau samedi de manifestations, une crise qui déchire le pays. Trois semaines après la première grande mobilisation contre la hausse de la taxe sur les carburants et pour davantage de pouvoir d'achat, le gouvernement va déployer pour cet "acte IV" du mouvement des "gilets jaunes" un dispositif "exceptionnel".Dans les, la mobilisation est repartie à la hausse cette semaine. Quels blocages ? Quelles manifestations ? Quelle ambiance générale ? Peu d'informations filtrent sur ce qui va réellement se passer. La crainte principale concerne les éventuels débordements et la présence de casseurs plus préoccupés par l'affrontement avec les CRS que par les revendications sociales.Il y a d'abord les points de blocage devenus récurrents ces dernières semaines :. Il y a également quelques manifestations-défilés dans certaines villes. Voici une liste non-exhaustive de ce que nous avons pu recenser ces dernières heures.Dans ce département, la préfecture a pris des arrêtés interdisant les manifestations à plusieurs endroits Dans ce département, le préfet y interdit complètement tout rassemblement à 4 endroits situés à Hénin-Beaumont, Gavrelle, Calais et Fresnes-les-Montauban.Pour l'instant, aucun événement prévu ce week-end n'est annulé. A, par exemple, la parade de Noël est maintenue même si la mairie a prévu d'importants renforts policiers. A, "la descente du père Noël et les animations attenantes (prévues ce samedi 8 décembre) sont annulées pour des raisons météo et de sécurité."Un seul événement lié auest annulé, à Beauvais mais le marché de Noël est maintenu Les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 du LOSC (au Stade Pierre-Mauroy) et du RC Lens (qui n'a pas lieu dans la région) sont pour l'instant maintenus.