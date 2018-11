Gilets jaunes : les bénévoles de la banque alimentaire appellent à ne pas perturber la collecte

Nous sommes à J-2 avant le début de notre Collecte Nationale !

On compte sur votre soutien du 30 novembre au 02 décembre dans vos supermarchés.

Vos dons permettront de distribuer l'équivalent de 23 millions de repas. #JeFaisMaBA





A Marseille, les gilets jaunes se mobilisent pour la grande collecte de la Banque Alimentaire

La fédération nationale dess'inquiète d'unpar lesce dernier week-end de novembre qui correspond à sa grandedepour les plus démunis."Si les centres et magasins sont bloqués complètement, il sera difficile pour nous d'intervenir, redoute Alain Myatovic, président de la. La fédération est très préoccupée par ce qu'il peut se passer, mais nous avons pour consigne de nous organiser pour maintenir cette collecte. Pour nous c'est vital ! Rien qu'au niveau du département, cela représente 15% de nos besoins en denrées alimentaires" explique-t-il.Ce week-end de collecte (de vendredi à dimanche),sont données dans les 600 points de collecte du département du Nord, qui sont principalement les moyennes et grandes surfaces, mais aussi les écoles ou encore les mairies."Si on la loupe, nous aurons des gros soucis pour aider les gens après", dit M. Myatovic. La banque alimentaire du Nord contribue chaque mois à aiderPour Jean-Sébastien Collet, l'un desnordistes qui seront mobilisés ce week-end, "Il serait très dommage de passer à côté d'un mouvement citoyen et bénévole que représente cette collecte". Selon lui, "une action des gilets jaunes irait plutôt à l'encontre de leurs convictions et de leurs revendications". Il demande donc aux manifestants de "ne pas impacter les gilets oranges". Un hypermarché comme celui-ci d'où il collectera, c'est une quinzaine de tonnes de denrées rassemblées en un week-end., les gilets jaunes se sont d'ores et déjà positionnés et appellent à soutenir lesde la banque alimentaire...