Gilets jaunes. Blocages, barrages, manifs... : ce qui est prévu ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais

Dunkerque : manif place Jean Bart à 10h

Caudry : marche prévue à 14h mais elle n'est pas autorisée. Un rond-point pourrait être bloqué.

Tourcoing-Auchan Roncq : les gilets jaunes aimeraient rencontrer le ministre Gérald Darmanin (LREM) à l'occasion du conseil municipal de Tourcoing ce samedi matin. Ensuite, ils envisagent de bloquer l' A22.

Auchan Louvroil : une marche jaune est annoncée sur Facebook.

Cambrai : blocage prévu au rond-pont de Fontaine Notre-dame.

Le Cateau-Cambrésis : barrage filtrant aux ronds-points

Lille : deux manifs sont organisées mais pas directement par les Gilets jaunes. L'une par un membre de La France insoumise (14h30 place de la république), l'autre par la CGT (14h, place du théâtre)

Douai : un blocage est organisé au rond-point de Leroy Merlin, station Total Access. Une quinzaine de personnes y participent et prévoient de



3ème week-end de manifestations des gilets jaunes à partir de ce samedi.... De nombreux rassemblements sont organisés dans toute la région. Voici une liste non-exhaustive des rassemblements annoncés. A prendre avec prudence car les modes d'action sont parfois volontairement gardés secret.Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous les signaler via internet.lille@francetv.fr : actions prévues à l'entrée de l'A263 bus partent ce samedi de Lille et Lens. Tous organisés par l'association "Robin des bus". On ignore si d'autres gilets jaunes, en plus de ces 150 personnes) se rendront à Paris par leurs propres moyens.