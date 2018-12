Gilets jaunes : combien de radars sont encore en état de flasher dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Saint-Léonard - Après avoir été tagué et enveloppé de papier bulle, le radar de la rocade A16-Port brûlé C'est le coup de grâce. Après avoir été tagué à plusieurs reprises et enveloppé de papier bulle, le radar de la rocade A16-Port a cette fois été victime des flammes. L'installation a été littéralement brûlée et est désormais hors d'usage. Une technique bien plus coûteuse pour l'État qu'un simple coup de peinture...

Vandalisme léger : du tag à la vitre cassée (en moyenne 500 euros tous types de radars confondus). Une semaine est nécessaire pour effectuer la réparation.

Vandalisme lourd : cabine détruite à remplacer (selon le coût d'installation de l'équipement). En moyenne, un mois est nécessaire pour remplacer un appareil.



756 000 euros de manque à gagner rien que sur l'A16

... Il y a environ 70 radars dans leet le. Vous l'avez sans doute constaté si vous roulez dans ces deux départements : la plupart sont hors-service. A Lesquin, Gavrelle, Boulogne-sur-mer, Coudekerque... Tagués, brûlés, endommagés, recouverts de gilets jaunes... Mais aussi de rose : le mouvement a démarré dès l'été dernier Nous avons essayé de savoir combien exactement sont encore en service actuellement. D'abord par la voie officielle. "On ne communique pas sur ce sujet, nous a répondu la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR). On ne veut pas créer de surenchère."Nous avons donc cherché à vérifier un par un les radars présents sur les routes et autoroutes de la région. Grâce aux trajets de nos journalistes, aux réseaux sociaux...Bilan : nous n'en avons trouvé que 1 à 5 encore en activité ce mardi (dont celui d'dans le Pas-de-Calais tout récemment remis en marche). Les autres ne sont pas en mesure de flasher. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il est désormais possible de faire des trajets Dunkerque-Boulogne ou Lille-Maubeuge sans risquer l'amende.Certainssont complètement inopérants et demandent de grosses réparations. D'autres devront être remplacés. D'autres encore ont seulement été recouverts de sacs poubelle ou de gilets jaunes et pourront être opérationnels rapidement.Ladistingue deux types de réparations :Pour donner un ordre d'idée, un radar fixe et discriminant coûte entre 60 000 et 80 000 € (dont 30 000 à 40 000 € pour la cabine) selon l'ampleur des travaux requis pour l'installation.A cela, il faut ajouter le manque à gagner des amendes non infligées aux automobilistes. Les sommes en jeu peuvent très rapidement être importantes.Exemple : le radar situé sur l'A16 au niveau de Calais dans le sens Dunkerque-Boulogne et qui a été particulièrement actif en 2017. C'est le 4ème radar de France ayant le plus flashé.radar de la RN 356 à Lille direction Mons-en-Baroeul : 64 789 flashs par an.Dernière conséquence : la sécurité routière. De nombreux automobilistes prennent actuellement de mauvaises habitudes en roulant à des vitesses excessives. ", le radar sauve des vies en dissuadant les usagers de commettre des excès de vitesse, rappelle la DSCR. La vitesse excessive ou inadaptée est responsable d'1 accident mortel sur 3. La vitesse a également une incidence importante sur la gravité des accidents."