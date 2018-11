Gilets jaunes : des dizaines d'arrestations près d'un dépôt pétrolier en Belgique

La police a dû à nouveau intervenir hier soir contre les blocages en Hainaut. Plus d’une vingtaine d’arrestations, et des véhicules ont été saisis. — Jan Jambon (@JanJambon) 22 novembre 2018



"Esprit de casse"

Depuis vendredi, le dépôt degéré par le groupe français, sur la commune deentre Bruxelles et Mons (sud), est un des points les plus chauds en Belgique du mouvement lancé en France contre la hausse duSelon un commissaire de la zone de police locale,à Feluy la nuit dernière à la suite d'incidents avec les forces de l'ordre. "On a eu 28 arrestations judiciaires (ciblant des auteurs d'infractions pénales, ndlr) et 14 arrestations administratives (des personnes retenues pour troubles à l'ordre public)", a précisé ce commissaire."La police a dû à nouveau intervenir hier soir contre les blocages en Hainaut. Plus d'une vingtaine d'arrestations, et des véhicules ont été saisis", a tweeté de son côté jeudi matin le ministre belge de l'Intérieur Jan Jambon.C'est lad'affilée que desse produisent sur le site de Feluy. Les autorités estiment qu'ils sont la responsabilité de "casseurs" qui viennent se mêler aux. "Les personnes qui étaient là cette nuit, à mon avis, ont très peu de commentaires par rapport au prix de l'essence. On est plutôt dans l'état d'esprit où on casse, on lance des projectiles, on met le feu", a déclaré à la chaîne francophone RTBF Tommy Leclercq, gouverneur du Hainaut, province du sud de la Belgique limitrophe de la France.M. Leclercq a estimé qu'"à l'heure la plus chaude" la nuit dernière près dese trouvaient à Feluy, nécessitant le déploiement deLancé en France le week-end dernier, le mouvement des gilets jaunes a essaimé en, particulièrement dans le Hainaut, mais ni à Bruxelles ni en Flandre, le nord néerlandophone de la Belgique.Il s'est traduit en Wallonie par le blocage régulier de dépôts pétroliers au point de sérieusement perturber l'approvisionnement des stations-service ou des particuliers qui se chauffent au fioul.Environ, selon la Brafco, fédération représentant 350 transporteurs et distributeurs belges des combustibles et carburants.