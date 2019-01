VIDEO. Gilets jaunes : quand Dany Boon souhaite “une nouvelle porte” à Benjamin Griveaux pour la nouvelle année

et Valérie Bonneton, à l'affiche de "Huit euros de de l'heure" au théâtre étaient les invités de "C à vous", l'émission de France 5. Ils sont arrivés sur le plateau après une longue interview de, porte-parole du gouvernement.Pour faire la transition entre les deux séquences, Anne-Elisabeth Lemoine, l'animatrice a tenté une question à Dany Boon :- Pour la nouvelle année, Benjamin Griveaux s'est souhaité la santé, c'était sobre...- Et une nouvelle porte, ajoute, taquin. (Rires)- C'est vrai que c'est utile. Vous avez toujours l'esprit pratique Dany ! Il est tout rouge du coup Benjamin Griveaux...- Non, je rentre de vacances, répond, gêné, le secrétaire d'Etat.REPLAY. Le passage sur les Gilets jaunes est à 52'Petite pique d'humour au coeur de l'actualité du mouvement deset référence directe à un fait qui est dans le débat depuis quelques jours.Samedi, des "gilets jaunes" et des "gens habillés en noir" ont "pris un engin de chantier qui était dans la rue" et "" vers 16H15-16H30. Entrés dans la cour, ils ont "cassé deux véhicules, quelques vitres, et puis ils sont repartis". Les personnels présents ont été mis en sécurité et évacués. Une telle intrusion dans un ministère est très rare. La dernière en date remonte à 1999 avec le saccage par des agriculteurs du bureau de Dominique Voynet au ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.a, de son côté, confirmé au cours de l'émission qu'il arrêtait le one-man show pour se consacrer notamment au théâtre : "J'aime être au contact du public mais j'aime bien partager la scène, a-t-il expliqué. J'ai adoré faire du one-man show mais je trouve ça bien d'arrêter et de faire du théâtre."