Gilets jaunes : Lille, Le Touquet, A16... plusieurs actions coups de poing ce samedi dans le Nord et le Pas-de-Calais

L'A16 bloquée dans les deux sens

La frontière belge visée

© Martin Vanlaton / France 3

Une action à la villa Macron

Les gilets jaunes juste devant la maison de Macron au Touquet pic.twitter.com/57POfi3XJ5 — Un Vent De Revolte (@RevolteUn) 22 décembre 2018

Des heurts à Lille

© Martin Vanlaton / France 3

Charge et gaz contre les gilets jaunes à côté d'euralille pic.twitter.com/z1Ou62e6K9 — GTA NP2C (@GTA_NP2C) 22 décembre 2018

Un millier de personnes à Lille, l'A16 bloquée près de Gravelines, un rassemblement devant la villa Macron au Touquet... les Gilets jaunes se sont rassemblés autour d'actions fortesVers 10 heures, des Gilets jaunes ont investi l'A16 près de(Nord) à hauteur de l'échangeur n°51/ Grand-Fort Philippe) et ont bloqué l'autoroute dans les deux sens jusqu'à 15h30.Des déviations ont été mises en place pour contourner le blocage, l'une par l'échangeur n°53 (sens Dunkerque-Calais) et l'autre par l'échangeur n°50 (sens Calais-Dunkerque), mais des bouchons se sont formés sur l'une et l'autre.Des actions ont été menées au niveau de la frontière franco-belge. À, notamment, des Gilets jaunes ont bloqué le trafic à la frontière sur l'A2. Celle-ci n'a repris que vers 14 heures.C'était également le cas à, sur la N2 où un barrage filtrant a été mis en place en fin de matinée. La nationale frontalière a été rouverte à la circulation en début d'après-midi.Enfin à, près de Roubaix, une soixantaine de Gilets jaunes ont marché du centre commercial au centre-villeUne action a également été menée dans la matinéedésertée depuis quelques temps par le chef de l'État pour des raisons de sécurité.Le symbole n'en était pas moins fort, pour la centaine de Gilets jaunes rassemblés une semaine et demie après les annonces faites par le président. Les forces de l'ordre, qui avaient établi u, ont dû fairequi tentaient de forcer le passage.D'autres heurts ont également éclaté au cours de la marche organisée à Lille. Le cortège, parti vers 14 heures de la Place de la République, s'est déplacé vers la Grand Place où le groupe s'est en partie scindé.Une partie des manifestants, plus excitée, s'est dirigée vers le Vieux-Lille avant de se rendre devant Euralille,