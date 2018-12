Gilets jaunes : Martine Aubry accuse Emmanuel Macron d'encourager la “mortifère opposition” entre écologie et social

Après les graves incidents d’aujourd’hui et les manifestations un peu partout en France, j’appelle le Président de la République et le gouvernement à regarder avec lucidité le rejet que leur politique injuste inspire et à agir pour répondre à la souffrance des Français. pic.twitter.com/0qQDzejin2 — Martine Aubry (@MartineAubry) 1 décembre 2018

La maire socialiste de Lille Martine Aubry a dénoncé dimanche "" de l'exécutif, qui menace selon elle de faire prospérer ""."Rien ne serait pire que de laisser prospérer une mortifère opposition entre justice sociale et transition écologique. Je suis convaincue que l'un ne pourra jamais aller sans l'autre, d'autant plus que ce sont les plus modestes et les plus fragiles qui subissent, et subiront encore plus si nous ne faisons rien, les conséquences du dérèglement climatique", a déclaré Mme Aubry dans un communiqué publié après une nouvelle journée nationale de mobilisation des "gilets jaunes", marquée des violences et dégradations à Paris.Le pays "fait face à une crise durable du pouvoir d'achat", que "la politique économique, sociale et fiscale de l'exécutif", a ajouté l'ancienne patronne du Parti socialiste en pointant du doigt le gel des pensions, l'augmentation de la CSG, la baisse des APL et la suppression de l'ISF.L'ex-ministre, qui condamne "" de samedi, exhorte le gouvernement "à ne pas choisir la politique du pire et du pourrissement,".